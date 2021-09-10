العاهل المغربي يكلّف الملياردير عزيز أخنوش تشكيل الحكومة بعد خسارة الإسلاميين بالانتخابات

كلف الملك محمد السادس رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل الأعمال عزيز أخنوش مساء الجمعة تشكيل حكومة جديدة بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأربعاء ملحقاً هزيمة مدوية بإسلاميي العدالة والتنمية.

وقال بيان لوزارة القصور الملكية إن العاهل المغربي استقبل عزيز أخنوش بالقصر الملكي في فاس "وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن هذا التعيين "طبقا لمقتضيات الدستور وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية" الأخيرة.

وتصدر حزب التجمع، المصنف ضمن الصف الليبرالي، نتائج الانتخابات البرلمانية بحصوله على 102 مقعد من أصل 395. بينما تهاوى الإسلاميون الذين ترأسوا الحكومة في المغرب لعقد إلى المرتبة الثامنة مكتفين بـ13 مقعدا مقابل 125 في البرلمان المنتهية ولايته.

وكان أخنوش وزيرا للزراعة في الحكومة المنتهية ولايتها وشغل هذا المنصب منذ العام 2007. وتولى حزبه التجمع الوطني للأحرار وزارات أساسية في حكومة سعد الدين العثماني، مثل الاقتصاد والمالية والصناعة والسياحة.

ويرتقب أن يجري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل فريق حكومي جديد، لن يكون من ضمنه حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت قيادته الخميس اصطفافه في المعارضة.

وجاء متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة (86 مقعدا) والاستقلال (81). ويعد حزبا التجمع والأصالة والمعاصرة مقربين من القصر ويصنفان ضمن الصف الليبرالي.

وكان رئيس الحكومة الجديد أكد الخميس احتفالا بانتصار حزبه في الانتخابات استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".