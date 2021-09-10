49 فرنسيا وعائلاتهم على متن رحلة الإجلاء من كابول إلى الدوحة الجمعة

يغادر 49 فرنسيا وعائلاتهم على متن طائرة الإجلاء من كابول إلى الدوحة الجمعة، في ثاني رحلة من نوعها منذ استكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية آب/أغسطس.

وعملية الإجلاء هذه "تسمح ل49 من مواطنينا وعائلاتهم بالوصول إلى قطر" حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، متوجهة بالشكر إلى قطر على "دعمها بالغ الأهمية".

وستتم إعادة الرعايا الفرنسيين إلى باريس على متن رحلة مستأجرة من وزارة الخارجية الفرنسية.

وأضافت الخارجية أن الحكومة الفرنسية لا تزال "على أتم الاستعداد لتأمين عمليات إجلاء جديدة في أسرع وقت ممكن" للمواطنين الذين بقوا في أفغانستان أو الأفغان المهددين من حركة طالبان.