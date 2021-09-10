ترامب عن زوكربيرغ: كان يأتي إلى البيت الأبيض ليقبل مؤخرتي

لا تزال العلاقة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، سيئة، وهذا ما يؤكد عليه التصريح النابي الأخير الذي أطلقه السياسي الجمهوري خلال لقاء عبر شبكة "فوكس نيوز".

وكان ترامب يتحدث عن "استبعاده" من منصات التواصل عقب أحداث الكابيتول التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وكما جرت العادة، لم "يهذب" الرئيس الخامس والأربعون كلماته عن زوكربيرغ أبداً.

وقال ترامب "كان (زوكربيرغ) يأتي إلى البيت الأبيض ليقبل مؤخرتي. وكنت أقول في نفسي، هذا رائع، مدير فيسبوك يأتي للعشاء عندي مع زوجته. ولكن عندما ترون ما فعلوه بي وبغيري من الجمهوريين، هذا جنون".

كذلك انتقد ترامب شركة تويتر التي علقت حسابه الرئاسي بشكل نهائي، وكان عليه نحو 33 مليون متابع له. وقال ترامب إن نجاح تويتر كان بفضل وجوده عليه لعدة سنوات.

وأضاف ترامب "عندما بدأت النشر في تويتر منذ 12 عاماً، لم يكن الموقع "عملياً". لاحقاً حاز على نجاح وعدّة أشخاص قالوا لي إن لي دور في ذلك النجاح"، قبل أن يؤكد أن المؤقع "ممل" من دونه.

وكان مسؤول مالي في الشركة أكد أن حساب ترامب الشخصي عّلق بشكل دائم، ولن يسمح له بالعودة إلى المنصة حتى لو أعيد انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 2024.

وكان ترامب أعلن في تموز/يوليو الماضي نيته خوض معركة قضائية ضدّ فيسبوك وتويتر وأيضاً يوتيوب (ملكية غوغل) داعياً خلال مقابلة أمس الخميس "الذين يريدون" الانضمام إليه.