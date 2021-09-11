أبرز الحقائق عن القطب السُنّي ميقاتي رئيس أول حكومة تشكل في لبنان منذ عام

نجح رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الجمعة في تشكيل حكومة بعد أن أقرها الرئيس ميشال عون بعد أكثر من عام من استقالة الحكومة السابقة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد استقراره. ووصف البنك الدولي الأزمة المالية فيه بأنها من أكثر موجات الركود سوءا في التاريخ الحديث.

ودفعت الأزمة بنحو 78 بالمئة من السكان إلى الفقر وشهدت فقد العملة المحلية لنحو 90 بالمئة من قيمتها أمام الدولار على مدى العامين المنصرمين.

وسيكون من المنتظر من حكومة ميقاتي أن تبدأ على الفور في إصلاحات ملحة وتستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمهيد السبيل للحصول على مساعدات أجنبية الحاجة لها ماسة في البلاد.

فيما يلي بعض الحقائق عن قطب الاتصالات ميقاتي:

تم اختيار ميقاتي، وهو رجل أعمال سني ثري، رئيسا لوزراء حكومة تصريف أعمال لفترة وجيزة في أبريل- نيسان 2005، عندما أجبرت الاحتجاجات على مقتل رفيق الحريري سوريا على سحب قواتها من لبنان. وأمضى ميقاتي ثلاثة أشهر في منصبه حتى فاز تحالف من الأحزاب السنية والدرزية والمسيحية بقيادة سعد الحريري بالانتخابات.

ترشح ميقاتي البالغ من العمر 65 عاما لرئاسة الوزراء مرة أخرى في يونيو- حزيران 2011، واستقال في مايو- أيار 2013 وظل رئيسا لحكومة تصريف أعمال حتى فبراير- شباط 2014.