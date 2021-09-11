في ما يأتي أبرز ردود الفعل الدولية في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة، أكثر الاعتداءات الجهادية دموية في التاريخ:

أوروبا

- كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت في تغريدة أرفقها بشريط فيديو لعلم أمريكي عند مدخل قصر الإليزيه في باريس، "لن ننسى أبدا. سنقاتل دائما من أجل الحرية".

Nous n'oublierons jamais.

Nous combattrons toujours pour la liberté.

We will #NeverForget.

We will always fight for freedom. pic.twitter.com/tpoquQegMI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2021

- استعادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تقوم بزيارة رسمية لوارسو "المشاهد المرعبة للهجوم على الولايات المتحدة الأمريكية" قبل عشرين عاما، وقالت "كنا نعلم آنذاك أن علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الخطر الارهابي مع حلف شمال الأطلسي (...) لكننا لم نحقق كل أهدافنا. لذا من المهم (...) الحفاظ على ما تم إنجازه (في افغانستان) مثل التعليم للفتيات، رغم علمنا أن الأمر لن يكون سهلا مع طالبان".

- في بروكسل، استذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ضحايا الهجمات الجهادية، وقالت عبر تويتر "في 11 أيلول/سبتمبر، نتذكر من فقدوا حياتهم ونكرم من خاطروا بكل شيء لمساعدتهم. حتى في أحلك الأوقات وأكثرها صعوبة، يمكن أن يبرز أفضل ما في الطبيعة البشرية. يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة للدفاع عن الحرية والتعاون ضد الكراهية".

On 9/11 we remember those who lost their lives and honour those who risked everything to help them.



Even in the darkest, most trying of times, the very best of human nature can shine through.



The EU stands with the USA in defending freedom & compassion over hate. #September11 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 11, 2021

- في بريطانيا، قالت الملكة إليزابيث الثانية في رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها تصلي من أجل ضحايا الهجمات، وأشادت بمن اضطلعوا بـ"إعادة البناء".

وقالت الملكة البالغة 95 عاما "أفكاري وصلواتي انا وعائلتي وبلدي بأكمله مع الضحايا والناجين والأسر المتضررة، وكذلك مع أول المستجيبين والمنقذين".

- في إيطاليا، أعرب الرئيس سيرجيو ماتاريلا عن تضامن بلاده مع الولايات المتحدة وحلفائها "لمواجهة أي تهديد إرهابي".

- في سويسرا، شدد الرئيس غاي بارملين في تغريدة على "الرفض غير المشروط للإرهاب".

وقال إن هذه الهجمات "غيرت السياسة في جميع أنحاء العالم وكان لها أيضا تأثير على حياتنا في سويسرا. وتأكيدا للرفض غير المشروط للإرهاب في كل مكان وزمان، أعرب عن تضامني مع جميع ضحاياه".

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ont changé la politique dans le monde entier et ont eu aussi un impact sur notre vie en Suisse. Affirmant le rejet inconditionnel du terrorisme partout et toujours, j’exprime ma solidarité à toutes ses victimes. — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 11, 2021

- في ذكرى الاعتداءات، ابدت روسيا استعدادها لاحياء تعاونها مع الولايات المتحدة بهدف مكافحة الارهاب. وقال السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف "علينا ان نضع جانبا كل التناقضات والخلافات والتعاون لصالح الامن والازدهار، ليس فقط في روسيا والولايات المتحدة، بل في العالم أجمع".

أمريكا الجنوبية وأستراليا

- في البرازيل، ذكّرت الحكومة "بتضامنها مع عائلات ضحايا (11 ايلول/سبتمبر) ومع الولايات المتحدة وحكومتها".

- في فنزويلا، كتب الرئيس نيكولاس مادورو على تويتر أن "الشعب الفنزويلي برمته يدين بوضوح كل اشكال العدوان والعنف التي تؤثر في حياة الشعوب وسلامها".

El pueblo estadounidense conmemora 20 años de los atentados terroristas contra el World Trade Center, un hecho que las y los venezolanos condenamos categóricamente. Alzamos la voz en contra de todas las formas de agresión y violencia que afectan la vida y la Paz de los pueblos. pic.twitter.com/P0lGB5PBca — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 11, 2021

- في أستراليا، استذكر رئيس الوزراء سكوت موريسون "2977 شخصا فقدوا حياتهم في ذلك اليوم".

وقال في رسالة قدم فيها "تعازيه الصادقة" إلى "كل الشعب الأمريكي"، إن "الحادي عشر من أيلول/سبتمبر يذكرنا بأنه لا يمكننا أبدا أن نعتبر سلامنا وحريتنا وأسلوب حياتنا أمورا مفروغا منها".

وأضاف أن هناك "أوقاتا يمكن أن تتغير فيها الأشياء التي اعتقدنا أنها مضمونة في غمضة عين ونعلم أن لا شيء سيكون على حاله مرة أخرى". وشدد موريسون على "الصدمة التي شعرنا بها لأن أسس عالمنا بدت كأنها تهتز. كان 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة أحد تلك الأيام".

إيران

- في إيران انتقدت عدة صحف التدخلات العسكرية الأمريكية التي بدأت ردا على هجمات 11 أيلول/سبتمبر.

وفي افتتاحية نشرت تحت عنوان "بداية نهاية الولايات المتحدة"، كتبت صحيفة "همشهري" المحافظة المتشددة أن واشنطن اتبعت "مساراً خاطئاً".

وأضافت أن "التقدير الخاطئ للولايات المتحدة هو أنها اعتقدت أنها تستطيع محاربة هذا العدو الجديد (القاعدة) بالسلاح والعمليات العسكرية بينما استفاد هذا التشكيل الإرهابي من بيئة فكرية مواتية اجتماعية واقتصادية في باكستان كما في أفغانستان وكذلك في العراق وفي سوريا".

وتابعت الصحيفة أن "المكانة السياسية والنفوذ الدولي وحتى القوة العسكرية للولايات المتحدة تم تقويضها بشكل خطير. هذا البلد في طريق الانحدار ولا يمكن لـ(الرئيس الأمريكي جو) بايدن وقفه".

وكتبت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة "بعد عشرين عاما من الحرب وإراقة الدماء وقتل مئات الآلاف في العراق وأفغانستان وتدمير هذين البلدين، لم تستعد الولايات المتحدة أمنها".