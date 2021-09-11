وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت مقتل اثنين من جنودها وجرح ثلاثة في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة إن هجوما استهدف "وحدة عائدة من دورية" في محيط إدلب أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة.

ولم تكشف وزارة الدفاع التركية كيفية حدوث الهجوم. لكن مراسل وكالة فرانس برس في المكان أشار إلى مقتل وإصابة جنود أتراك في انفجار عبوة ناسفة على طريق إدلب-بنش.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة "سنثأر لجميع شهدائنا" ، مقدماً تعازيه لأسر الجنود القتلى.

بدوره، قال وزير الدفاع خلوصي أكار "قضى رفاقنا في اعتداء بغيض وشائن"، مضيفاً "الدم المراق لشهدائنا لم يمر أبداً بلا عقاب ولن يكون بلا عقاب المرة هذه".

وتفقد أكار برفقة رئيس الأركان وجنرالات آخرين الجنود الجرحى في مستشفى في هاتاي جنوبي تركيا.

وتسيطر مجموعات مسلحة غالبيتها جهادية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، على محافظة إدلب وتوصلت قبل أكثر من سنة إلى وقف لإطلاق النار مع القوات الحكومية، برعاية تركيا التي تدعم بعض الفصائل المقاتلة في المنطقة، وروسيا الداعمة للنظام.

لكنها هدنة هشة تخرقها غالبا عمليات قصف ينفذها النظام أو هجمات محددة تشنها الفصائل.