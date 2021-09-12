فرنسا ترحب بنية أثينا شراء 18 مقاتلة من طراز رافال بينها ست طائرات جديدة

رحبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد بنية أثينا شراء ست مقاتلات رافال تضاف إلى طلبية سابقة لشراء 18 مقاتلة فرنسية.

وكتبت في موقع تويتر "خبر ممتاز: اليونان أعلنت للتو نيتها الحصول على 6 (مقاتلات) رافال إضافية. سوياً، نتقدم لإرساء استقلالية أوروبية حقيقية".

Excellente nouvelle : la Grèce vient d’annoncer son intention d'acquérir 6 Rafale supplémentaires. Ensemble, nous avançons pour construire une véritable autonomie européenne. — Florence Parly (@florence_parly) September 12, 2021

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن السبت أن بلاده تعتزم زيادة طلباتها إلى 24 طائرة.

وقال في معرض سالونيك الدولي "لقد أعلنت سابقا عن شراء 18 رافال. سيكون هناك قريبا 24". وأضاف "ستقلع أولاها في سماء اليونان قبل نهاية العام".

وأبرمت اليونان في كانون الثاني/يناير صفقة شراء 18 طائرة أولى من طراز رافال لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوترات المتزايدة مع تركيا المجاورة.

ويغطي العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2,5 مليار يورو، اقتناء 12 طائرة مستعملة وستّ جديدة.

ويمثل هذا العقد أول عملية بيع لطائرات رافال الفرنسية في أوروبا والتي تسعى باريس إلى توجيه صادراتها من الأسلحة إليها وتشجيع التعاون معها. وقد اقتنت أيضا قطر ومصر والهند طائرات رافال.

وسلمت شركة "داسو للطيران" أول مقاتلة من طراز رافال إلى اليونان في تموز/يوليو، وهي طائرة مستعملة كانت تشغلها القوات الجوية الفرنسية.