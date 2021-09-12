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إيران

إيران ستسمح لوكالة الطاقة الذرية بتغيير بطاقات الذاكرة في كاميراتها

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بقلم:  يورونيوز
رفايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 07/06/2021
رفايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 07/06/2021   -   حقوق النشر  JOE KLAMAR / AFP
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، في بيان مشترك صدر على هامش زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران.

وأفادت الوكالة في بيان ان "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن للصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة" مشيرة إلى أنها لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات. وكانت طهران تعهدت في شباط/فبراير بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.