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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: اصطدام سيارة رباعية الدفع بمضخة وقود في ديترويت واشتعال النيران فيهما

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بقلم:  يورونيوز
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موقع الحادث
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تبحث شرطة مدينة ديترويت الأمريكية عن سائق اصطدمت سيارته رباعية الدفع بمضخة في محطة للتزود بالوقود يوم 22 أغسطس – آب الماضي.

وتظهر لقطات صورتها كاميرات المراقبة بالمحطة فقدان السائق السيطرة على مقود سيارته مما أدى إلى دورانها مرتين قبل أن ترتطم بمضخة الوقود.

وفر المشتبه به من المكان بعد لحظات تاركاً سيارته بموقع الحادث.

يظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطع بعد لحظات من الحادث في محطة وقود قريبة مشتبها تعتقد الشرطة أنه سائق السيارة التي تسببت في الضرر.

وقالت إدارة شرطة ديترويت في بيان: "يُرى المشتبه به يرتدي مجموعة قصيرة من نايك زرقاء اللون حول الياقة، وحروف صفراء جريئة من علامة Nike عبر الجذع، وشريط عمودي أبيض على طول جانب السراويل القصيرة، وجوارب بيضاء بدون حذاء".