شرطية إسرائيلية تطلق النار على فلسطيني طعن إسرائيليَين في القدس الغربية

قالت الشرطة ومسعفون الإثنين إن فلسطينيا طعن إسرائيليَين وأصابهما بجروح متوسطة بالقرب من محطة الحافلات المركزية في القدس الغربية قبل أن تطلق عليه شرطية من حرس الحدود النار وتشل حركته.

وقالت الشرطة في بيان "تلقينا منذ فترة قصيرة بلاغًا عن مهاجم وصل إلى محل تجاري في شارع يافا بالقدس وطعن مدنيَين بسكين". وأضاف البيان إن "شرطيات حرس الحدود لاحظن الحادث وفتحت إحداهن النار وشلت حركة المهاجم الذي يتلقى حاليا العلاج بعد فحصه من قبل خبير المتفجرات".

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن المهاجم فلسطيني من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقال مسعفون من خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء "إن المدنيَين اللذين تعرضا للطعن هما رجلان في منتصف العشرينيات من العمر، عولجا من الطعنات قبل نقلهما إلى مستشفى شعاري تسيديك، وإصابتهما متوسطة".

ولم يصدر ما يشير إلى الحالة الصحية للمهاجم الذي شاهده مصور وكالة فرانس برس يبتسم أثناء نقله للعلاج.

في وقت سابق الإثنين، حاول فلسطيني طعن جندي في مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش في بيان إن "الجنود الذين كانوا في الموقع عملوا على إحباط محاولة الهجوم وأطلقوا النار وشلوا حركة المنفذ الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

شهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة مواجهات وتصاعد التوتر فيها بعد فرار ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي مما أدى إلى مطاردة أدت الى القبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة.