مدينة بيلباو تحصل على الجائزة الأوربية لسلامة طرقها

قررت بيلباو قبل عام فرض حد أقصى للسرعة يبلغ 30 كم / ساعة على جميع طرقها الحضرية. إنها أول مدينة إسبانية، أكثر من (300000 نسمة)، تتخذ هذه الخطوة، مبادرة أشادت بها المفوضية الأوروبية وتؤتي ثمارها في مجالات الأمن والضوضاء والبيئة.

شهدت بيلباو ومنطقتها الحضرية تحولاً كبيراً على مدار الثلاثين عاماً الماضية. استبدلت المدينة لونها الرمادي بلون التيتانيوم.

بالإضافة إلى منطقة المشاة في البلدة القديمة بأكملها والعديد من شوارع التسوق وسط المدينة، اختارت السلطات المحلية إنشاء وسائل نقل عام مستدامة بشكل متزايد، ( الترام والمترو وحافلات المدينة الهجينة والكهربائية. أضف إلى ذلك شبكة كبيرة من مسارات الدراجات للتجول في المدينة.

يورونيوز محطة لتأجير الدراجات الهوائية - بلباو- إسبانيا

لدينا نوعية هواء أفضل، وبالتالي تلوث وأبخرة وتأثير صوتي أقل حيث انخفض في المدينة من 2 إلى 3 ديسيبل وبذلك انخفض الضرر"، يقول ألفونسو جيل، نائب العمدة ومستشار التنقل والاستدامة.

صاحب هذا الإجراء حملات تواصل وتوعية عامة. في نيسان / أبريل 2021، فازت المدينة بالجائزة الأوروبية للسلامة على الطرق الحضرية؛ جائزة تكافئ المبادرات الرائعة التي تم تنفيذها في عام 2020، كما حصلت مونشنغلادباخ وليلينثال وغرونوبل على الجائزة تقديراً لأعمالهم في مجالات التنقل النظيف والبيئة والنقل المستدام.

التوعية ضرورية، وفقاً لألفونسو جيل، لكن تحاول بعض المهن مقاومة هذه الإجراءات. يشكو سيارات الأجرة، الذين يشعرون تشعر بقلق شديد، من تباطؤ حركة المرور، والقيادة بسرعة 30 كم / ساعة على طرق ذات اتجاهين، مع عدم وجود منازل قريبة.

من أجل تطبيق هذه الإجراءات، تم تركيب عدة رادارات في المدينة، سيتم وضع 29 آخرى قريباً، لا سيما كاميرات التحكم التربوية، التي لا تصدر غرامات، لكنها تسمح بعرض سرعة سائق السيارة على الشاشة في الوقت الفعلي.

توجد رادارات لتوعية الناس بضرورة احترام السرعة المحددة. عادة وجودها يؤدي إلى إبطاء السرعة"، تقول أمايا أريجي، نائبة العمدة ومستشارة أمنية.

يورونيوز رادارات- بيلباو

هذا التقرير جزء من "أسبوع التنقل" على موقع يورونيوز. من 13 إلى 17 أيلول / سبتمبر 2021، نستكشف اتجاهات جديدة في مجالات النقل والتنقل الشخصي.