كوفيد-19: حكومة جونسون تتراجع عن الجوازات الصحية وارتفاع في عدد الإصابات في روسيا

أسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة ما لا يقل عن 4 ملايين و600 ألف شخص حول العالم منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، وفقاً لإحصائيات تستند إلى أرقام حكومية رسمية. والولايات المتحدة هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات (659.938)، وتليها البرازيل (586.851) والهند (442.655) والمكسيك (267.524) والبيرو (198.728)، وفق وزارات الصحة في تلك الدول.

تراجع بطيء في عدد الإصابات في فرنسا

استمر عدد الإصابات الجديدة في الانخفاض في فرنسا حيث سجلت الأحد 7679 إصابة جديدة مقابل 10410 الأحد الذي سبق. وتستمر عملية التطعيم في فرنسا بالتقدم حيث تلقى حتى الآن 49.637.966 شخصاً جرعة واحدة على الأقل (أو 73.6 بالمئة من إجمالي السكان)، بينما تلقى 46.668.941 اللقاح كاملاً، أي نحو 69 بالمئة من السكان.

لا جوازَ صحياً في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد أنها تخلت عن خطتها للعمل بالجواز الصحي من أجل الدخول إلى النوادي الليلية وغيرها من الأماكن المزدحمة في إنجلترا، معتبرة ذلك غير ضروري بسبب نجاح حملة التطعيم ضد كوفيد -19.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي كررت فيه السلطة التنفيذية هذا الأسبوع عزمها على تقديم شهادة تطعيم في نهاية أيلول/سبتمبر لدخول الملاعب أو الحانات، مما أثار انتقادات شديدة من قطاع الحياة الليلية ومن أعضاء الأغلبية المحافظة مثل المعارضة.

ارتفاع طفيف في عدد الإصابات اليومي في روسيا

سجلت روسيا 18.178 إصابة جديدة خلال 24 ساعة بحسب ما ذكرته وكالة تاس الحكومية نقلاً عن وزارة الصحة. وبذلك يكون عدد الإصابات الإجمالي في روسيا ارتفع إلى 7.158.248 إصابة.

وتقول وزارة الصحة الروسية إنها تواجه موجة جديدة من الوباء، حيث سجلت في موسكو وحدها 2.022 إصابة جديدة في الفترة الزمنية نفسها. وتضيف الوزارة أن الارتفاع في عدد الإصابات بلغ نسبة 0.25 بالمئة.

حكومة نيوزيلندا تمدد حجر أوكلاند

أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن يوم الإثنين أن أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، ستظل مغلقة تحت الحجر الصحي لمدة أسبوع إضافي على الأقل للحد من انتشار متحورة دلتا، حيث سجل ارتفاع في الإصابات في الأيام الأخيرة.

أوضحت أرديرن إن سكان المدينة البالغ عددهم مليوني نسمة يجب أن يظلوا في منازلهم بسبب ظهور العديد من "الحالات الغامضة" التي لم يتم بعد ربطها ببؤر محددة انتشر فيها الفيروس في الفترة الأخيرة.

وكانت البلاد فرضت إغلاقاً على المستوى الوطني منذ السابع عشر من آب/أغسطس، حيث تمّ تسجيل أول إصابة بمتحورّة دلتا، شديدة العدوى، غير أنه تمّ رفع الإغلاق الأسبوع الماضي في كل أنحاء البلاد، ما عدا أوكلاند، التي سجّلت فيها إصابات جديدة.

بريطانيا تنهي عقداً مع شركة فرنسية

أنهت حكومة المملكة المتحدة عقداً لشراء 190 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كانت أبرمته سابقاً مع شركة "فالنيفا" الفرنسية لإنتاج الأدوية، بحسب ما أعلنته الشركة صباح الإثنين.

وتقدر قيمة العقد بنحو 1.4 مليار يورو.

وفي بيان رسمي نشرته في موقعها، قالت الشركة إنها "تلقت بلاغاً رسمياً من قبل الحكومة البريطانية لإنهاء اتفاقية توريد اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تعمل على إنتاجه لأنها أخلت بالالتزامات التي تنص عليها اتفاقية التوريد".

ونفت الشركة المزاعم البريطانية.

مقر شركة فالنيفا في غرب فرنسا David Vincent/ap

جوازات تلقيح في إفريقيا الجنوبية

أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أمس الأحد نيته إطلاق "جوازات تلقيح" ضد كوفيد-19، رغم التشكيك الواسع باللقاحات في البلاد، وذلك قبيل الإعلان المرتقب هذا الأسبوع عن تخفيف للقيود المفروضة على التنقّلات.

وبعد تأخير في شراء اللقاحات وإرجاء متكرر لعمليات التطعيم، بات البلد الأكثر تضرراً من الوباء في إفريقيا يعاني حالياً انخفاض نسبة الإقبال على تلقي اللقاحات، ولا سيما بين الرجال.

مئة ألف جرعة للعراق ضمن إطار كوفاكس

تلقى العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح أسترازنيكا المضاد لكوفيد-19 بحسب ما أعلنت منظمة اليونيسف في بيان صحفي. اللقاحات عبارة عن تبرعات من إيطاليا ضمن برنامج كوفاكس الأممي.

وحتى الآن ، تلقى أكثر من أربعة ملايين شخص جرعة أو جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، أو نحو 10 بالمئة من 40 مليون عراقي.

أمام إحدى عيادات التطعيم في بغداد Khalid Mohammed/ap

فايزر للأطفال بدءاً من الخامس في الولايات المتحدة؟

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن كبار مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يرون أنه قد يتم السماح باستخدام لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 للأطفال من سن الخامسة حتى سن الحادية عشرة سنة بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وذكر المصدران أن الإطار الزمني يستند إلى توقعات بأن فايزر، التي ابتكرت اللقاح بالتعاون مع بيونتيك الألمانية، سيكون لديها بيانات كافية من التجارب السريرية لطلب موافقة على الاستخدام الطارئ لهذه الفئة العمرية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول نهاية هذا الشهر.