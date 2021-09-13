الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضدّ كورونا أكثر عرضة للوفاة بـ 11 مرة مقارنة بالأشخاص الملقحين

وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل هم أكثر عرضة للوفاة جراء كوفيد-19 بمقدار 11 مرة مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بحماية كاملة على خلفية تلقيقم للقاح.

ومن خلال دراسية استقصائية قامت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لحالات عدوى كوفيد-19 وحالات الاستشفاء والوفيات في 13 ولاية أمريكية من الـ 4 أبريل-نيسان إلى 17 يوليو-تموز 2021، فإن البيانات أشارت إلى أنه خلال هذه الفترة، تم الإبلاغ عن إجمالي 569142 (92 في المائة) حالة كوفيد-19، و34972 (92 في المائة) حالة استشفاء و6132 (91 في المائة) حالة وفاة مرتبطة بالجائحة بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.

في المقابل، تم الإبلاغ عن 46312 (8 في المائة) إصابة فقط، و2976 (8 في المائة) استشفاء و616 (9 في المائة) حالة وفاة بين الأشخاص الملقحين بالكامل في نفس الولايات وفي نفس الفترة.

في حديثه في الـ 10 سبتمبر-أيلول قال مدير مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روشيل والينسكي متحدثا في إحاطة بالبيت الأبيض: "بالنظر إلى الحالات على مدار الشهرين الماضيين عندما كان متغير دلتا هو البديل السائد المنتشر في البلد، كان أولئك الذين لم يتم تلقيحهم حوالي أربعة ونصف مرة أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19، أكثر من 10 مرات وأكثر عرضة للدخول إلى المستشفى، و11 مرة أكثر عرضة للوفاة بسبب المرض".

تم تطعيم أكثر من 177 مليون أمريكي بشكل كامل ضد كوفيد-19، لكن الحالات المؤكدة من الفيروس ارتفعت في الأسابيع الأخيرة. لقد تمّ الوصول الآن إلى ما معدله حوالي 140 ألف حالة يوميا.

يتتبع معدل التطعيم في الولايات المتحدة بعض البلدان النامية الأخرى. ووفقًا لتقرير "عالمنا من خلال البيانات"، فإن 53 في المائة من هؤلاء تناولوا التطعيم بشكل كامل، مقارنة بـ 68.4 في المائة في كندا و 61.6 في المائة في ألمانيا و62.5 في المائة في فرنسا.

في المتوسط​​، يموت حوالي ألف أمريكي بسبب الفيروس يوميا، وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وتوفي أكثر من 650 ألف أمريكي بسبب الفيروس منذ يناير-كانون الثاني 2020، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.