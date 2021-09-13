طالبان تقول إنها عثرت على سبائك ذهب وملايين الدولارات في منزل أمر الله صالح

قال عناصر من حركة طالبان إنهم عثروا على 15 سبيكة ذهب وحوالي 6 ملايين دولار كانت مخبأة في منزل أمر الله صالح، نائب الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، في ولاية بانشير، وفق ما أعلنت عنه وكالة "خامه برس"، اليوم الإثنين.

ونشرت صفحة "أفغانستان 24/7" الإخبارية والمؤيدة للحركة على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهِر فيه مسلحو طالبان الدولارات والسبائك الذهب التي قالوا إنهم عثروا عليها في منزل صالح.

وكان أمر الله صالح قد أعلن نفسه رئيسا "شرعيا مؤقتا" لأفغانستان بعد هروب الرئيس السابق، أشرف غني، ودخول حركة طالبان، يوم الثلاثاء 17 أغسطس/آب الماضي.

ثم أكدت حركة طالبان، الأحد 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أن قواتها دخلت عاصمة إقليم بانشير، وسيطرت على المناطق الرئيسية فيه. ويعتبر هذا الوادي آخر ولاية أفغانية تسقط في قبضة الحركة.

وقد تداول نشطاء في مواقع التواصل أنباء عن مقتل الشقيق الأكبر لأمر الله صالح، في إقليم بانشير، على يد عناصر طالبان. وقال بعض النشطاء إنه تعرض للتعذيب قبل قتله.

وقال أمر الله صالح في تصريحات سابقة وحصرية ليورونيوز إن طالبان تريد تحويل أفغانستان إلى "طالبستان" وإلى إمارة إسلامية متشددة، بحسب وصفه.