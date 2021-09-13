المملكة المتحدة تلغي عقداً مع شركة فرنسية لشراء 190 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19

أنهت حكومة المملكة المتحدة عقداً لشراء ملايين اللقاحات المضادة لكوفيد-19، كانت أبرمته سابقاً مع شركة "فالنيفا" الفرنسية لإنتاج الأدوية، بحسب ما أعلنته الشركة صباح الإثنين.

وفي بيان رسمي نشرته في موقعها، قالت الشركة إنها "تلقت بلاغاً رسمياً من قبل الحكومة البريطانية لإنهاء اتفاقية توريد اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي تعمل على إنتاجه".

وتقول الحكومة البريطانية إن الشركة أخلّت بالتزاماتها التي تنصّ عليها اتفاقية التوريد، ولكن "فالنيفا" نفت ذلك بشدّة.

وتوضح الشركة الفرنسية أن العقد المبرم مع وزارة الصحة البريطانية يسمح للأخيرة بإنهائه.

وتعمل "فالنيفا" الفرنسية على تطوير لقاح VLA2001 ومن المتوقع أن يحصل على موافقة الجهات الرسمية المختصة في نهاية العام الجاري، حيث تم اختبار التجارب السريرية للمرحلة الثالثة مؤخراً.

وشارك الآلاف في تلك التجارب.

وكانت بريطانيا طلبت 100 مليون جرعة من VLA2001 وكان العقد يتيح لها طلب 90 مليون جرعة أخرى. وتبلغ القيمة الكاملة لتلك الجرعات نحو 1.4 مليار يورو.

وكانت الشركة بدأت تقديم بياناتها حول اللقاح منذ الشهر الماضي لوكالة الأدوية البريطانية لدراستها.