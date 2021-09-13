فيديو: أنجلين نجمة الملصقات الإعلانية التي قد تحكم ولاية كاليفورنيا

اشتهرت "أنجلين" في الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في كاليفورنيا، قبل باريس هيلتون وكيم كردشيان بسنوات. حازت في الثمانينيات على شهرة في الأسواق بعد نجاح حملة دعائية تألفت من ملصقات ضخمة، تحديداً في 1984 في مدينة لوس أنجلس.

بعد تلك الحملة فتحت أمامها أبواب كثيرة، من عروض السينما ومروراً بالمجلات ووصولاً إلى الفرق الموسيقية. وبدت لافتات أنجلين المولودة في بولندا في العام 1950 من أب ناج من المعسكرات النازية في كل مكان، حتى في الرسوم المتحركة والمسلسلات الشهيرة عالمياً مثل "ذا سيمبسونز".

والآن ستكون أنجلين على اللوائح الانتخابية عندما يتوجه سكان كاليفورنيا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "التجديد للحاكم".

ونشرت أنجلين مانيفستو (بياناً) حيث فصلت برنامجها وقالت إنها لو فازت بالمنصب، ستخصص يوماً "لحمام الفقاعات" وآخر لحفلة تنكرية كما وعدت بأنها ستعمل على إعادة تأهيل السياسيين. كل ذلك جعل من ترشحها أقرب إلى رواية هوليوودية.

وتقول أنجلين إنها حالياً "ملكة الكون" وتضيف أن حصولها على لقب حاكم كاليفورنيا سيكون خطوة إلى الخلف بالنسبة إليها.

صناعة كاليفورنية

شخصية أنجلين صناعة كاليفورنية بحتة. خلال عقود ظهرت المرأة على الملصقات الإعلانية العريضة، وإلى جانب صورتها بدا اسمها "أنجلين" مكتوباً بخط اليد. مكياجها الثقيل وشعرها الأشقر البلاتيني وفساتينها القصيرة كانت تكفي لجعل المارة يتوقفون وينظرون إليها.

ولكن لأي شي تحديداً كانت تسوّق؟

تقول أنجلين إنها لم تنتظر الآخرين ليعرضوا عليها العمل. منذ دخولها مرحلة المراهقة، التحقت بفرقة غنائية وشاركت في منافسات جمالية وعملت قليلاً في السينما والتلفزيون عبر إطلالات قصيرة هنا وهناك.

وتصر أنجلين على أن لشهرتها مبرر، بعكس النساء اللواتي أصبحن شهيرات من دون سبب، مثل باريس هيلتون وسيدات كردشيان. وتقول أنجلين "هيلتون؟ هيلتون لا تقوم بشيء، سيدات كردشيان لا يقمن بشيء، بينما أنا أمارس أموراً كثيرة. أنا أرسم، أغني، أرقص وأنتج. أنا إضافة إلى ثقافة العام. ماذا تفعل الأخريات؟

تضيف أنجلين أنها حازت على شهادة دكتوراه في الكيمياء ولكنها "بطريقة ما" دفعت إلى عالم الاستعراض.

محاولة سياسية

تنافس أنجلين على الإطاحة بحاكم كاليفورنيا، الديمقراطي جغفين نيوسوم الذي جاء فوزه في 2018 كالزلزال.

ففي الرابع عشر من أيلول/سبتمبر سيطرح على الناخبين سؤالين، الأول حول إذا ما كان يجب تخلي نيوسوم عن منصبه. وفي حال بلغت نسبة "النعم" أكثر من 50 بالمئة، فهناك سؤال آخر مفاده "من الأنسب للحلول مكانه"؟ وعندئذ، فالحائز على العدد الأكبر من الأصوات سيكون على رأس كاليفورنيا.

ويقول منظمو الاستطلاعات إنه من غير المرجح أن يفوز أي منهم في التصويت. السوابق بشكل عام قليلة، يذكر منها سابقة الممثل أرنولد شوارزينغر الذي فاز في تلك الانتخابات في 2003 وأصبح حاكم الولاية.

ولكن على الرغم من طرح اسمها، تقول أنجلين إنها غير مهتمة بالفوز وإنها لا تريد "وظيفة في مكتب".