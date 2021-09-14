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المملكة المتحدة

مسؤول بريطاني: اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص في المملكة المتحدة

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
كيلبورن، لندن، الأحد 28 فبراير 2021.
كيلبورن، لندن، الأحد 28 فبراير 2021.   -   حقوق النشر  AP Photo
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قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جوناثان فان-تام يوم الثلاثاء إن اللقاحات أنقذت حياة 112 ألف شخص ومنعت إصابة 24 مليونا بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

وأضاف فان-تام "تشير أحدث تقديراتنا إلى أنه منذ البدء في نشرها من المحتمل أن تكون اللقاحات قد منعت حدوث 24 مليون إصابة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة و112 ألف وفاة وهو نجاح هائل حتى الآن ولا يزال كذلك".

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وأضاف "لم نطوِ صفحة الجائحة، بل إننا ما زلنا في مرحلة نشطة منها. نحن نعلم أن هذا الشتاء قد يكون حافلا بالصعاب في بعض الأحيان".