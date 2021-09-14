شاهد: 25 ألف ملعقة لتقديم القربان المقدس للمؤمنين أثناء قداس للبابا في سلوفاكيا

توجه البابا فرنسيس إلى مدينة بريسوف شرق سلوفاكيا حيث ترأس قداسا طويلا وقال في عظة أمام حوالي 300 ألف شخص إن مسيحيين كثيرين يعلقون الصلبان حول أعناقهم أو على جدران منازلهم وفي سياراتهم وجيوبهم لكنهم ليسوا على صلة حقيقية بالمسيح.

وشارك البابا فرنسيس المؤمنين في قداس طقوسي بيزنطي في بريسوف بشرق سلوفاكيا. وقدم الكهنة في خدمة القربان المقدس إلى المصلين باستخدام 25 ألف ملعقة فولاذية مختلفة كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كوفيد-19.

واستخدام الملاعق أثناء القربان المقدس هو أمر شائع في الطقوس الشرقية، وكان الكهنة يذهبون بين المؤمنين برفقة متطوعين يرتدون سترات صفراء تحمل عبوتين مختلفتين، إحداهما بها ملاعق معقمة والأخرى بها ملاعق مستعملة.

وقام كل كاهن بإدارة القربان المقدس بملعقة مختلفة لكل عضو في الجماعة. ووفقا للمنظمين، فقد تم شراء الملاعق الفولاذية الصغيرة من قبل "أرشيبارشي" السلوفاكية من أجل تنظيم القداس الكاثوليكي في بريسوف.

وسيتم تعقيم الملاعق الفولاذية المستخدمة خلال القداس والتبرع بها لـ 164 رعية من الطقوس البيزنطية شرق سلوفاكيا. وتضم سلوفاكيا ما مجموعه 275 أبرشية كاثوليكية في أراضيها.