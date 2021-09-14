بالون من مادة الألمنيوم يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في عدة أحياء من مدينة دريسدن الألمانية

تسعى الشرطة للحصول على مزيد من المعلومات بعد أن تسبب بالون معدني في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع حول مدينة دريسدن في ألمانيا. وأشارت السلطات إلى أن بالون الألمنيوم التجاري تسبب في حدوث عطل كهربائي في محطة كهرباء فرعية في مدينة شرق ألمانيا بعد ظهر يوم الاثنين.

وقد أثر انقطاع التيار الكهربائي في قت لاحق على المستشفيات المحلية بالإضافة إلى قطارات الترامواي والمصانع وما يقدر بحوالى ثلاثمائة ألف منزل. وبحسب الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام، فقد علق عشرات الأشخاص في المصاعد لمدة ساعة واحدة حتى تمت إعادة إصلاح العطل وعودة الكهرباء.

وأوضح كلوديوس روكوش، المتحدث باسم شركة المرافق "ساشن للطاقة"، أنه تم العثور على بالون متفحم مغطى بمادة الألمنيوم في المحطة الفرعية في منطقة زكازفيتش. وأضاف روكوش في بيان صحفي أن البالون أظهر تحذيرا واضحا بعدم تحليقه بالقرب من الأسلاك الكهربائية.

شرطة مدينة دريسدن أكدت أنها تحقق في احتمال ارتكاب أي جريمة جنائية وجاء في بيان للشرطة: "وفقا للمعلومات الحالية، تسبب بالون من رقائق معدنية تجارية في انقطاع التيار الكهربائي". وأضاف: "على ما يبدو، مرّ البالون بين موصلين وأدى إلى حدوث عطل كهربائي، مما تسبب بعد ذلك في انقطاع التيار الكهربائي".

وقال المتحدث باسم الشرطة توماس غيثنر إن المحققين ليس لديهم حاليا أدلة على أن البالون تم إطلاقه عن عمد في الأسلاك العلوية. وأضاف غيثنر أنه لم يعلن أحد مسؤوليته عن الحادث، ومن المرجح أنه يستبعد أي هجوم ذي دوافع سياسية

وقال: "نحن نعمل حاليا على افتراض أن الحادث ناتج عن الإهمال أو مجرد صدفة، ولكن لا يمكننا أيضا استبعاد العمل الإجرامي بنسبة 100 في المائة".