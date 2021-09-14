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الهند

دراسة: تراجع كبير في الأجسام المضادة لكوفيد خلال 4 أشهر من التطعيم

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
مستشفى حكومي في مومباي، الهند، الثلاثاء 19 يناير 2021
مستشفى حكومي في مومباي، الهند، الثلاثاء 19 يناير 2021   -   حقوق النشر  AP Photo
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أظهرت دراسة شملت 614 من العاملين بالقطاع الطبي في الهند الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا كاملا، نقصا "كبيرا" في الأجسام المضادة لمرض كوفيد-19 لديهم في غضون أربعة أشهر من تلقي الجرعة الأولى.

ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحكومة الهندية على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعطي جرعة تنشيطية من اللقاحات كما فعلت بعض الدول الغربية.

ولا يعني تراجع الأجسام المضادة بالضرورة أن الشخص لم تعد لديه القدرة على مقاومة المرض، إذ أن خلايا الذاكرة في الجسم ما زال بإمكانها التدخل لتوفير حماية كبيرة وفقا لما ذكره مدير المعهد الحكومي الذي أجرى الدراسة.

وقال سانغاميترا باتي مدير مركز أبحاث الطب الإقليمي الواقع في مدينة بوبانسوار في شرق البلاد لرويترز يوم الثلاثاء "بعد ستة أشهر يمكننا أن نبلغكم بوضوح أكبر ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات تنشيطية ومتى يمكن أن تعطى".

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كان باحثون بريطانيون قد قالوا الشهر الماضي إن الحماية التي توفرها جرعتان من لقاحات فايزر/بيونتك وأسترازينيكا تبدأ في التراجع خلال ستة أشهر.