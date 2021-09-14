شاهد: الآلاف يتظاهرون في أمستردام احتجاجا على أزمة الإسكان

تظاهر الآلاف في العاصمة الهولندية أمستردام، احتجاجا على ارتفاع أسعار المساكن وغلوّ الإيجارات في المساكن التابعة للقطاع الخاص من جهة، ونقص المساكن الاجتماعية من جهة أخرى.

وساند عدد كبير من المنظمات التي تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتلك التي تدافع عن المواطن وتحسين قدرته الشرائية الاحتجاج، إضافة إلى عدد من الأحزاب السياسية اليسارية والنقابات العمالية والمنظمات البيئية.

ولم تتمكن سلطات مدينة أمستردام والمنظمات المشاركة في الاحتجاج بعد من تحديد عدد المشاركين، الذين تجمعوا في ويستيربارك، وحسب مدير جمعية الإسكان، إلا أن التقديرات أشارت إلى وجود 10 آلاف شخص في الميدان