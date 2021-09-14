بعد ترميم استغرق 15 عاما ... مصر تعيد افتتاح مقبرة الملك زوسر للسياح

أعادت مصر يوم الثلاثاء افتتاح مقبرة الملك زوسر الجنوبية، التي يرجع تاريخها إلى 4700 سنة، أمام السياح في منطقة هرم سقارة بعد أعمال ترميم استغرقت 15 عاما.

وتقع المقبرة جنوبي القاهرة بالقرب من الهرم المدرج الشهير أقدم بناء حجري كبير في مصر والذي يعود لعصر الأسرة الثالثة، وكان قد أغلق كذلك للترميم حتى مارس آذار من عام 2020.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المقبرة الجنوبية، التي بنيت بين عامي 2667 و2648 قبل الميلاد، ربما تكون خاصة بحفظ أواني الأحشاء الداخلية لزوسر، أو أنها قبر رمزي للملك.

وتحرص مصر على إنعاش السياحة بعد جائحة كوفيد-19، وكشفت النقاب عن عدة اكتشافات أثرية وافتتحت متحفا جديدا في الأشهر القليلة الماضية.