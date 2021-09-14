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اليونان

السلطات اليونانية تحقق في حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل شاهد نتنياهو في قضية فساد

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
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تحطم طائرة إطفاء حريق في جزيرة إيفيا، شمال غرب أثينا، الاثنين 23 يوليو 2007.
تحطم طائرة إطفاء حريق في جزيرة إيفيا، شمال غرب أثينا، الاثنين 23 يوليو 2007.   -   حقوق النشر  AP Photo
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أعلنت البحرية اليونانية أنّ طائرة خاصة صغيرة سقطت الإثنين في البحر قرب جزيرة ساموس مما أسفر عن مقتل راكبيها.

من جهتها قالت قناة"إيرت" التلفزيونية الحكومية اليونانية إنّ الطائرة من طراز سيسنا وكان على متنها رجل وامرأة.

ووفقاً لوسائل إعلام محليّة فإنّ الطائرة الأحادية المحرّك كانت تقوم برحلة بين إسرائيل وساموس حين وقع انفجار على متنها قبيل وقت قصير من وصولها إلى مطار الجزيرة اليونانية.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ جثّتي القتيلين نقلتا إلى بيثاغوريو، المدينة المرفئية في جزيرة ساموس.

من ناحيتها قالت منظمة الإسعاف الإسرائيلية "زاكا" في بيان إنّ "طائرة خفيفة أقلعت من إسرائيل باتجاه ساموس في اليونان وتحطّمت".

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وأضافت أنّ الحادث أسفر عن قتيلين، "هما على ما يبدو إسرائيليان".