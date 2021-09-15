بايدن ينفي صحة تقرير عن رفض الرئيس الصيني اللقاء به

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين يوم الثلاثاء إنه ليس صحيحاً أن الرئيس الصيني شي جين بينغ خذله عندما اقترح عليه عقد قمة بينهما خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت يوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح عقد أول قمة مباشرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي، لكنه لم ينجح في تلقي وعد بذلك.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المطلعين على أمر المكالمة التي جرت يوم الخميس الماضي قولهم إن الرئيس الصيني شي لم يبد اهتماماً بالعرض وأكد بدلاً من ذلك على ضرورة أن تتبنى واشنطن خطاباً أقل حدة مع بكين.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب بالتعليق، لكن مصدراً كان بين من تم إطلاعهم على المحادثة التي استغرقت 90 دقيقة بين الرئيسين أكد صحة التقرير. وقال المصدر "ألمح شي فيما يبدو إلى ضرورة تحسين اللهجة والأجواء أولاً".

ونقلت فاينانشال تايمز عن أحد المصادر قوله إن بايدن أثار مسألة القمة بوصفها واحدة من سبل التواصل مع الرئيس الصيني وإنه لم يكن ينتظر رداً على الفور.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يعتقد أن المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 من بين أسباب عدم تفاعل الرئيس الصيني مع فكرة عقد قمة.

وكانت المكالمة أول اتصال بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ سبعة أشهر وتحدثا خلالها عن ضرورة ضمان ألا تتحول المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع.