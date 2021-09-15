أبرز ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الثاني لأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية

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أبرز ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الثاني لأورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبيةمحادثة
بقلم: يورونيوز
حقوق النشر Yves Herman, Pool via AP-
ألقت رئيسة المفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، لتقييم الأشهر الـ 12 الماضية، وتحديد الخطوط العريضة والخطط للعام المقبل.
ما يجب أن تعرفه
- كان هذا عاشر خطاب لحالة الاتحاد بشكل عام، والثاني لأرسولا فون دير لايين.
- كانت أزمة كوفيد-19 من أبرز الأمور التي ستتطرق إليها فون دير لايين التي ذكّرت أن عملية التطعيم في الاتحاد الأوروبي تسبق العملية في الولايات المتحدة.
- مع أنه كان من المرجح أيضاً أن تحتل خطة التعافي، وهي الخطة المخصصة للتكتل والتي بلغت قيمتها 807 مليارات يورو لتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء المتضررة من فيروس كورونا مكانة بارزة في الخطاب، إلا أن فون دير لايين لم تتطرق إليها بشكل واسع.
- في مسألة المناخ، قالت فون دير لايين إن أوروبا لا يمكنها أن "تتصرف وحيدة" ودعت الولايات المتحدة والحلفاء إلى اتخاذ القرارات اللازمة من أجل "استدراك الوضع".
أدناه أبرز ما جاء في خطابها
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فون دير لايين ستستضيف مع ماكرون قمة دفاعية للاتحاد الأوروبي العام المقبل
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيعقد قمة دفاعية العام المقبل خلال الرئاسة الفرنسية للكتلة.
وأضافت في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي "سأعقد أنا والرئيس (إيمانويل) ماكرون قمة حول الدفاع الأوروبي. لقد حان الوقت لتنتقل أوروبا إلى المستوى التالي".
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أعلنت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 100 مليون يورو مساعدات إنسانية إضافية لأفغانستان لتجنب "كارثة إنسانية". وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن بالفعل عن مضاعفة مساعداته الإنسانية أربع مرات لتصل إلى 200 مليون في عام 2021.
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