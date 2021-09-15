عارضة أزياء سعودية تثير الجدل بعد مشاركتها في أسبوع الموضة في نيويورك

تمكنت عارضة الأزياء السعودية، صوفي الشهري، من خطف الأضواء على منصات عروض الأزياء خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها إلى جانب عارضات الأزياء العالمية في نيويورك، معبرين عن إعجابهم بقدرتها على المنافسة في مجال الموضة التنافسي للغاية، فيما استنكر آخرون مشاركتها وإطلالاتها التي اعتبروها لا تناسب المجتمع والثقافة السعودية المحافظة.

تشجيع

دافع رواد التواصل الاجتماعي عن مشاركة السعودية، صوفي الشهري، في عروض الأزياء بمدينة نيويورك، وأعربوا عن إعجابهم بشكلها ومساندتها لها ولمشوارها. كما أنهم اعتبروها أوصلت المرأة السعودية إلى العالمية.

ونشرت إحداهن على حسابها على تويتر صورا للعارضة السعودية قائلة: "يخرب بيت جمالها من جد نفسي اشوف شهرية عاديه او شينه كلهم فاتنات الله يحفظهم العارضة #السعودية صوفي الشهري تحلق نحو القمة".

وكتبت لفا صالح مدافعة عن الشابة السعودية: "هي الان خارج السعوديه يوم انكم تتدخلون بحياتها وش تبون بالضبط يعني حتى لو هي برا تلحقونها خلاص هي خلتكم وصارت ناجحه ونتم بس تصايحون".

ويقول ضياء بن سعيد: "إستمرار النفاق الديني عينة من هاشتاق مليء بالقذف والشتم والتنمر والتعدي على خلقة الرحم السؤال كيف تدافع عن الدين عبر إرتكاب الموبقات المخلدة في النار؟ وما شأنك في خيارات أي إنسان في الحياه؟ هل سيحاسبك الله بدلاً عنه؟ الحياة الشخصية للآخرين ليست من شأنك أبداً ".

استنكار

كتب فهد تغريدة عبر حسابه على تويتر جاء فيها: "استغفرالله العظيم واتوب اليه.. حنا مجتمع محافظ ما نقبل المهزله هذي ولا نعتبره تطور وانفتاح لأنه ما يمثل ديننا الحنيف ولا عاداتنا وتقاليدنا الحميده".

وقال مستخدم آخر: "أول خطوة نزع النقاب والنهاية أمامك حين الوفاة تقول يا ليتني مت قبل هذا".

وكتب عبد الرحمن السنيدي التميمي في تغريدة: " اشك انها سعودية .. البنت السعودية معروف في انوثتها ونضوج فكرها ووعيها .. وذات دين وجمال روح ومظهر. كيف ترفع علم مكتوب عليه لااله الا الله محمد رسول الله وهي متبرجة بهالشكل المقزز!".

يذكر أن صوفي الشهري دخلت مجال عروض الأزياء منذ أكثر من عام، بهدف إبراز اهتمام السيدات السعوديات بعالم الموضة العالمية، بما في ذلك التصاميم والعروض.

وبعد ما يقرب من عامين من اتخاذ الحكومات إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي لمكافحة تفشي وباء كورونا، عاد أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام من 8 إلى 12 سبتمبر/أيلول حضر فيه نخبة من مشاهير العالم قدموا أحدث التصاميم في عالم الأزياء والجمال.