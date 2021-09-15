نجم كرة المضرب الإسباني نادال جاهز لفترة تعافي "صعبة" من إصابة في ساقه

اعترف نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال بأنه يواجه فترة تعافي "صعبة" و"موجعة" من إصابة في ساقه أجبرته على الانسحاب من بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأنهى نادال موسمه بشكل رسمي في آب/اغسطس بداعي الاصابة وأشار الأربعاء خلال تقديم فيلم وثائقي عن أكاديمية كرة المضرب التي يملكها، إلى أنه لا يزال يعاني من أوجاع في ساقه.

وأكد نادال أنه يواجه فترة ستكون "صعبة وموجعة لكن يتعين علي أن أمر فيها لكي أكافح لما أريد ان اكون عليه في المستقبل".

وكان نادال صاحب 20 لقبا كبيرا (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر)، نشر صورة له السبت على حسابه على إنستغرام حاملا عكازين ورباطا حول ساقه اليسرى مشيرا إلى أنه يتواجد حاليا في برشلونة "من أجل تلقي العلاج في ساقي التي تحتاج إلى بضعة أيام راحة ثم أسابيع عدة بعيدا عن الملاعب".

وخاض نادال آخر مبارياته هذا العام في دورة واشنطن مطلع آب/اغسطس الماضي عندما خسر امام الجنوب افريقي لويد هاريس.

وكان نادال (34 عاما) يعاني من الاصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الاربع الكبرى في حزيران/يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.