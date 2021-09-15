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الدانمارك

فيديو | مذبحة سنوية.. 1.400 دلفين تقتل في يوم واحد في جزر فارو

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بقلم:  يورونيوز مع AP
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دلافين نافقة
دلافين نافقة   -   حقوق النشر  AP/Sea Shepherd
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أثار مقتل 1400 من الدلافين في يوم واحد خلال الصيد السنوي في جزر فارو التابعة للدنمارك يوم الأحد 12 أيلول/سبتمبر احتجاجاً من المدافعين عن البيئة البحرية مثل جمعية "سي شبرد" (Sea Shepherd).

ووصفت الجمعية العملية بـ"أكبر عملية صيد منفردة للدلافين أو الحيتان التجريبية في تاريخ جزر فارو".

وقالت الجمعية، مساء الأحد، إن مجموعة ضخمة من 1428 من الدلافين ذات الوجه الأبيض كانت تُقاد لساعات عديدة بالقوارب السريعة والزلاجات النفاثة في المياه الضحلة على شاطئ سكيلابوتنور في المحيط الأطلسي حيث تم ذبحها هناك.

وفقاً لـلجمعية المحافظة على البيئة التي نشرت هذه اللقطات جنباً إلى جنب مع بيان نشرته يوم الثلاثاء: "من المحتمل أن يكون هذا أكبر صيد منفرد للحيتانيات تم تسجيله على الإطلاق في جميع أنحاء العالم".

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يرى الصيد السنوي الذي يعد طقسا من الطقوس الذي يعود للقرون الوسطى والذي يطلق عليه (Grindadrap) أن الحيوانات تقطع أعناقها بالسكاكين أو تُقتل بحراب.