50 قتيلاً على الأقل في معارك بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في البيضاء

قتل 50 مقاتلاً من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية: "قتل عقيد و19 آخرين من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين، في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية"، مشيرا إلى مقتل "30 حوثيا في تلك المعارك وفي غارات جوية".

وأكد مصدر عسكري آخر هذه الارقام. ونادراً ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم. وأحرز المتمردون تقدما في محافظة البيضاء في الأسابيع الأخيرة، مع سيطرتهم على عدد من المديريات فيها.

في شباط/فبراير صعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، آخر المعاقل الشمالية للحكومة، وقد أوقعت المعارك مئات القتلى في صفوف الجانبين. ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

وأثارت المعارك الدائرة في المنطقة التي كان عديد اليمنيين نزحوا إليها، هربا من القتال في أنحاء أخرى من البلاد، مخاوف من حصول كارثة إنسانية.

ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق، في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

وقد أسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين، بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.