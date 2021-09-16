الصين تؤكد أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص من سكانها

أعلنت الحكومة الصينية الخميس أنها لقّحت بشكل كامل أكثر من مليار شخص ضد كوفيد-19 على أراضيها، أي أكثر من 70% من سكانها.

وقال مسؤول كبير في وزارة الصحة الصينية أمام الصحافة، إن الصين وهي الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم (1,4 مليار نسمة) وظهر فيها الفيروس أواخر العام 2019، أعطت في المجمل 2,16 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وكانت الصين وهي أول بلد انتشر فيه الفيروس، أول بلد أيضا يتخطى أزمة تفشي الوباء، بفضل تبنيه إجراءات صارمة سنة 2020، من خلال الفحص الشامل وإغلاق الحدود.

وما تزال البلاد تواجه عودة محدودة للوباء، كما هو الحال هذه الأيام في محافظة فوجيان شرقي البلاد، حيث يسجل ظهور حوالي خمسين إصابة جديدة يوميا، أما عدد الوفيات فقد بلغ رسميا 4636 حالة.

وكانت البلاد بدأت في نهاية السنة الماضية بتطعيم سكانها، معتمدة على لقاحين ضد كورونا توزعهما مخابر سينوفاك وسينوفام على جرعتين، وتثير نسبة فعاليتهما تساؤلات، خاصة فيما تعلق بالسلالات الأكثر مقاومة، مثل متغير دلتا. وإلى حد الآن لم تصرح الصين بترويج اللقاحات الأجنبية على أراضيها.