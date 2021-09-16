فرنسا توقف 3000 موظف من القطاع الصحي عن العمل لأنهم ليسوا ملقحين ضدّ كوفيد-19

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الخميس، أن السلطات الصحية في فرنسا أوقفت نحو 3.000 عامل وموظف في القطاع الطبي عن العمل لأنهم لم يتلقوا اللقاح ضدّ كوفيد-19 قبل انتهاء المهلة الزمنية التي حددتها الحكومة.

وصرح فيران صباح الخميس: "بالأمس، تم إيقاف حوالي 3000 موظف في مرافق الرعاية الصحية والاجتماعية الذين لم يدخلوا بعد في دورة التطعيم".

وشدد الوزير على أنه "تم أمس ضمان استمرارية الرعاية وأمنها وجودتها في جميع المستشفيات والمرافق الطبية والاجتماعية" على الرغم من تأثر عدد قليل من الخدمات، معظمها تقنية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو خدمات تصوير الأوعية التاجية، لبضع ساعات.

وأشار إلى أن القطاع يضم 2.7 مليون موظف وأن "عدداً كبيراً" من هؤلاء الثلاثة آلاف معلق يشكل "مؤقت فقط".