بقيمة 3.8 مليار يورو.. مصر تطلق مشروع سكك الحديد لقطار كهربائي فائق السرعة

أطلقت مصر مشروعاً واعداً في قطاع النقل، وذلك من خلال مدّ خطوط سكك الحديد لقطار كهربائي فائق السرعة بين المدن الرئيسة في البلاد "يخفّض وقت السفر بنسبة تصل إلى 50 بالمائة مع زيادة سعة الشحن بنسبة 15 بالمئة"، حسب ما أوضحت شركة سيمنز.

وكانت شركة سيمنز الألمانية وقّعت عقداً مع الهيئة القومية المصرية للأنفاق، في وقت سابق من هذا الشهر، لبناء 660 كيلومتراً مبدئياً من الشبكة المخطط لها والتي من المقرر أن يبلغ طولها 1800 كيلومتر.

خط السكك الحديدية الرئيس بقطاره الكهربائي فائق السرعة، سيربط القاهرة مع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة المحيطة بها، فيما يربط الخط الأول ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بمرسى مطروح والإسكندرية على البحر المتوسط، ووفقاً لـ"سيمنز" فإن تشغيل القسم الأول من هذا الخط سيتم في العام 2023.

"سيمنز"، التي تتشارك المشروع مع "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" وشركة "المقاولون العرب"، أوضحت أن إجمالي قيمة العقد تبلغ حوالي 4.5 مليار دولار، ( 3.83 مليار يورو) كما تصل حصتها إلى حوالي 3 مليارات دولار ( 2.55 مليار يورو).

وذكرت "سيمنز" أنها ستوفر التقنيات الأساسية، أي القطارات عالية السرعة وقطارات الركاب والبنية التحتية للسكك الحديدية، بينما ستقوم الهيئة القومية المصرية للأنفاق ببناء الهيكل المدني، مثل الأنفاق والجسور، مشيرة إلى أنه سيتم توفير 15 ألف فرصة عمل محلية لاستكمال المشروع الذي سيخفض حين اكتماله انبعاثات الكربون في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز" ميشيل بيتر لشبكة "سي إن إن" أن شركته ستوقع عقودًا لبناء الخطين التاليين في الشبكة لربط منطقة القاهرة الكبرى بأسوان والأقصر عبر الغردقة بسفاجا.

وقال إن القطار "سيختصر أوقات السفر وسيجعل من السكك الحديدية خياراً أكثر فعالية للسفر.. ففي مصر، يتزايد عدد السكان، وينمو الاقتصاد.. لذلك، سيجذب الكثير من حركة المرور والسؤال هو أي نوع من وسائل النقل سيتم استخدامه للناس والبضائع".