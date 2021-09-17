روسيا: بدء الانتخابات التشريعية وسط اتهامات المعارضة لغوغل وآبل بحذف "تطبيق نافالني"

قال الكرملين الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية، إن شركتي آبل وغوغل الأمريكيتين العملاقتين امتثلتا للقانون الروسي بحذف تطبيق المعارضة المخصص للهواتف المحمولة والذي يهدف إلى تشجيع التصويت ضد مرشحي الحزب الحاكم.

وأوضح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هذا التطبيق غير قانوني في بلادنا. تلقت المنصتان أوامر قضائية" دفعتهما إلى الامتثال "لروح القانون ونصه".

واتهمت حركة المعارض المسجون أليكسي نافالني غوغل وآبل بالرضوخ للكرملين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من القمع الذي أدى بحكم الأمر الواقع إلى استبعاد منتقدي الرئيس الروسي من هذه الانتخابات.

وكتب ليونيد فولكوف، وهو مسؤول معارض منفي، على تلغرام "اليوم عند الساعة 08,00 بتوقيت روسيا (05,00 ت غ )، حذفت كل من غوغل وآبل تطبيق +نافالني+ من متجري التطبيقات الخاصين بهما. وهذا يعني أنهما استسلما لابتزاز الكرملين".

ونظرا إلى عدم السماح لأي شخص مناهض للكرملين تقريبا بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة في الفترة الممتدة من 17 أيلول/سبتمبر إلى 19 منه، أنشأ أنصار نافالني استراتيجية أطلقوا عليها "التصويت الذكي" بهدف دعم المرشح، غالبا ما يكون شيوعيا، الأوفر حظا، لمواجهة مرشح الحزب الحاكم "روسيا الموحدة".

وهذا التطبيق يتيح للمستخدمين معرفة المنافس الذي سيصوتون له في دائرتهم الانتخابية. في الماضي، لاقى هذا النهج بعض النجاح خصوصا في موسكو عام 2019.

لكن صباح الجمعة، لم يعد التطبيق ظاهرا في "متجري" غوغل وآبل في روسيا، وفقا لصحافيين من وكالة فرانس برس. ولم تستجب الشركتان الأميركيتان العملاقتان على الفور للتعليق.

ومنذ أسابيع، تزيد موسكو تحذيراتها لشركات الإنترنت العملاقة التي ترفض إزالة محتوى تعتبره غير قانوني، خصوصا منشورات حركة نافالني المحظورة بسبب "التطرف" منذ حزيران/يونيو.

كذلك، تم استدعاء ممثلين لشركتي غوغل وآبل الخميس أمام لجنة في مجلس الاتحاد في البرمان الروسي. وتحدث مسؤولون روس عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق منصات ترفض الامتثال للأوامر الروسية.

وقد حكم بالفعل على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعية، في مقدمتها فيسبوك، بدفع غرامات ثقيلة، كما تباطأ سير عمل تويتر بشكل كبير في روسيا منذ أشهر.

وغرّد إيفان جدانوف الذي كان مدير منظمة أليكسي نافالني "صندوق مكافحة الفساد" حتى تم حلّها "حذف تطبيق نافالني من المنصات عمل مخز يندرج في إطار الرقابة السياسية. سيكون خبرا مفرحا للحكومة الاستبدادية والدعاية الروسية".

لا استسلام

وقالت قناة فريق نافالني على تلغرام "الدولة الروسية بكاملها وحتى شركات التكنولوجيا الكبرى ضدنا، لكن هذا لا يعني أننا سنستسلم".

ودعي قرابة 108 ملايين روسي للإدلاء بأصواتهم من الجمعة إلى الأحد لانتخاب 450 نائبا في مجلس الدوما، نصفهم عبر نظام القائمة النسبية والنصف الآخر عبر الغالبية.

ومع امتداد روسيا على 11 منطقة زمنية، أطلقت عملية التصويت بداية في منطقتي كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي عند الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (20,00 ت غ الخميس). ومن المفترض إعلان النتائج بعد الساعة 18,00 ت غ الاحد.

وقال ألكسندر شيروكوف (55 عاما) وهو سائق في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي لوكالة فرانس برس "لا أتوقع الكثير من الانتخابات لكنني جئت للتعبير عن رأيي".

من جانبها، قالت إيرينا كوتشكاريفا وهي متقاعدة تبلغ 76 عاما "أريد أن يتحقق تغيير حتى يتمكن أولادنا وأحفادنا من العمل".

وأقصي القسم الأكبر من المعارضة المناهضة لبوتين عن الاقتراع، في ذروة أشهر من القمع بدأ مع اعتقال أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني أثناء عودته الى روسيا في كانون الثاني/يناير بعد تعرضه لتسميم يتهم به الكرملين.

وحزب روسيا الموحدة الحاكم الذي تتراجع شعبيته على خلفية فضائح الفساد وتراجع المستوى المعيشي في البلاد، يحظى بنسبة تأييد لا تتجاوز 30% في البلاد بحسب استطلاعات الرأي.

لكن الحزب سيفرض نفسه في الانتخابات بسبب عدم وجود منافسة فعلية، إذ أن الأحزاب الأخرى الممثلة في الدوما، من شيوعيين وقوميين ووسطيين، يعتمدو نهجا قريبا من الكرملين حول القضايا الأساسية.