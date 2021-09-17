فيديو | إمام مسجد في كابول يكيل المديح لطالبان خلال خطبة الجمعة

رحب رجل دين أفغاني بسقوط الحكومة السابقة وعودة طالبان إلى السلطة خلال خطبة ألقاها في مسجد في كابول، هذا الجمعة. وقال الإمام للمصلين إن "الأمريكيين والصليبيين" ساعدوا في الإطاحة بطالبان قبل 20 عاماً.

وأضاف الإمام قائلاً: "لقد اعتقدوا أن لا أحد سوف يعيد اسم الإسلام في هذا البلد مرة أخرى".

وأشار الإمام إلى أن "الله سبحانه وتعالى كرّم وساعد مسلمي أفغانستان" بعودة طالبان إلى الحكم.

وكان مقاتلو طالبان من بين المصلين الذين شاركوا في صلاة الجمعة وكانت أسلحتهم معلقة على ظهورهم أو وضعت على السجادة حيث ركعوا للصلاة. وقال أحد المقاتلين إنه شعر بسعادة غامرة لأنهم تمكنوا من استعادة البلاد بوقت قصير.