فيديو | إمام مسجد في كابول يكيل المديح لطالبان خلال خطبة الجمعة

رحب رجل دين أفغاني بسقوط الحكومة السابقة وعودة طالبان إلى السلطة خلال خطبة ألقاها في مسجد في كابول، هذا الجمعة. وقال الإمام للمصلين إن "الأمريكيين والصليبيين" ساعدوا في الإطاحة بطالبان قبل 20 عاماً.
وأضاف الإمام قائلاً: "لقد اعتقدوا أن لا أحد سوف يعيد اسم الإسلام في هذا البلد مرة أخرى".
وأشار الإمام إلى أن "الله سبحانه وتعالى كرّم وساعد مسلمي أفغانستان" بعودة طالبان إلى الحكم.
وكان مقاتلو طالبان من بين المصلين الذين شاركوا في صلاة الجمعة وكانت أسلحتهم معلقة على ظهورهم أو وضعت على السجادة حيث ركعوا للصلاة. وقال أحد المقاتلين إنه شعر بسعادة غامرة لأنهم تمكنوا من استعادة البلاد بوقت قصير.
No Comment المزيد من
شاهد | الروس يختارون ممثليهم في البرلمان بانتخابات استبعد منها منتقدو الكرملين
شاهد: بوليفيات بتنانيرهن التقليدية يلعبن كرة القدم على علو 6.000 متر
شاهد: إنقاذ رضيع حوت "الأوركا" القاتل من "الغرق في الرمال" شرق روسيا
شاهد: كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية من قاذفات مثبّتة داخل قطار
شاهد: خيّاطون يصلحون الملابس أمام متاجر الأزياء في لندن.. لماذا؟
شاهد: منحوتات جليدية وسط لندن للتحذير من شح المياه في ظل التغير المناخي
شاهد: احتفالية العيد الوطني للفرسان بالمكسيك
شاهد: شرطة كنشاسا تقمع مظاهرة للمعارضة وتنكّل بالمتظاهرين
شاهد: روبوت لتعبئة البنزين في محطات الوقود في جنوب الصين
شاهد: أمريكيات ومكسيكيات يتظاهرن ضد مناقشة حق الإجهاض من طرف القضاة
شاهد: إتمام عملية لف قوس النصر بباريس تكريما للفنان البلغاري كريستو
شاهد: "ميت غالا" يجمع أكبر كوكبة نجوم في نيويورك بعد غياب عامين بسبب الجائحة
شاهد: إعادة فتح المدارس في اليونان وإيطاليا أمام الطلاب
شاهد: تشرنوبيل تتحول إلى ملاذ لهواة الجولات السياحية على متن الدراجات الهوائية
فيديو: مروحيات روسية تطلق صواريخ مضادة للدبابات خلال تدريبات مشتركة مع بيلاروس