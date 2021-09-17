شاهد | الروس يختارون ممثليهم في البرلمان بانتخابات استبعد منها منتقدو الكرملين

يدلي الناخبون الروس بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس الدوما (البرلمان) في انتخابات تستغرق ثلاثة أيام يتم خلالها الاقتراع شخصياً في مراكز التصويت، أو من خلال الإنترنت.

الانتخابات الروسية والتي مُنع فيها معظم منتقدي الكرملين من الترشح عقب حملة قمع تاريخية ضد المعارضة، يشارك فيها 14 حزباً روسياً بنظام القوائم النسبية التي تضم نحو 3800 مرشح، بالإضافة إلى نحو ألفي مرشح في الدوائر الفردية بعد العودة إلى النظام المختلط للانتخابات والذي بدأ في العام 2016.