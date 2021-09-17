شاهد | مقبرة سيارات الأجرة المتعطلة بسبب كورونا تتحول إلى مزرعة في تايلاند

تحولت ساحة كبيرة لانتظار العشرات من سيارات الأجرة المتعطلة نتيجة إغلاقات كوفيد-19 في العاصمة التايلاندية بانكوك إلى موقع لزراعة الخضروات وبرك لتربية الضفادع.

وتحولت أسطح سيارات الأجرة إلى تربة لبراعم نباتية وزهرية متعددة الألوان تغذيها الأمطار الموسمية كذلك قام البعض باستخدام الإطارات القديمة لصنع أحواض مؤقتة للضفادع كمصدر لإدرار الدخل للسائقين الذين فقدوا وظائفهم جراء كوفيد-19.

وغادر العديد من سائقي سيارات الأجرة في بانكوك العاصمة إلى قراهم بسبب الانخفاض الملحوظ في مداخيل عملهم بسبب الإغلاقات المتكررة منذ مارس – آذار 2020.

وقال أحد العاملين بشركة سيارات الأجرة التي تملك موقف السيارات إن الزراعة فوق أسطح السيارات وتربية الضفادع يشكلان وسيلة "أخيرة" لتوفير المال اللازم لتسديد أقساط بعض من تلك السيارات التي صارت شبه مهجورة.

ويزرع السائقون خضروات مثل الباذنجان والفلفل والخيار والكوسا والريحان بجانب تربية الضفادع لتوفير مداخيل تساهم في إطعامهم وعائلاتهم.

وإذا كانت المحاصيل جيدة فإنهم يخططون لبيع أي فائض في الأسواق المحلية.

وأضاف السائق: "زراعة الخضروات فوق الأسطح لن تلحق ضرراَ بسيارات الأجرة لأن معظمها تضرر بالفعل بشكل لا يمكن إصلاحه. المحركات معطلة والإطارات فارغة. لا يوجد شيء يمكن القيام به".

وفرضت السلطات التايلندية إغلاقات مشددة ومتعاقبة للحد من انتشار الفيروس كما وضعت شروطا تعجيزية على ااجانب الراغبين في زيارتها مما ضرب السياحة التي يعتمد عليها الاقتصاد التايلندي بشكل كبير في مقتل.