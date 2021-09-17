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روسيا

شاهد: مرتديا سرواله الداخلي فقط.. روسي يحاول تسلق نوافذ بالطابق الرابع هربا من حريق

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بقلم:  يورونيوز
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رجل بثسابه الداخلية يحاول الهرب من نيران تلتهم شقته
رجل بثسابه الداخلية يحاول الهرب من نيران تلتهم شقته   -   حقوق النشر  AP Photo / @smm.asiyat
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انتشر مقطع فيديو لرجل روسي حاول الهروب من حريق مروع في مسكنه عبر التسلق بين نافذتين على ارتفاع أربعة طوابق في مدينة أنابا جنوب البلاد.

واشتعلت النيران على حين غرة فخرج الرجل في مغامرته الخطرة مرتديا سرواله الداخلي فقط.

ويُظهر الفيديو مشاهدة الجيران للرجل وهو ممسكا بحافة النافذة في دهشة وخوف من إمكانية سقوطه.

ولكن وسائل إعلامية روسية أكدت أنه تم السيطرة على الحريق بالكامل من قبل رجال الإطفاء دون وقوع أي إصابات بشرية.