مقتل أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في إندونيسيا

أعلن الجيش الإندونيسي مقتل أحد أبرز المطلوبين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، اليوم السبت، خلال إشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الأمن، ما يعدّ انتصاراً كبيراً لحملة مكافحة الإرهاب التي تشنّها السلطات ضد المتطرفين في أدغال جزيرة سولاويزي.

وأوضح قائد الجيش في القطاع الأوسط لجزيرة سولاويزي، اللواء فريد مكروف أن علي كالورا كان أحد اثنين من المسلحين اللذين قتلا في تبادل لإطلاق النار، مضيفاً أن اسم المتطرف الآخر هو جاكا رمضان.

وقال مكروف إن الرجلين قتلا بالرصاص خلال عملية مداهمة نفذها، في وقت متأخر من يوم السبت، فريق مشترك من ضباط الجيش والشرطة في منطقة باريجي موتونج الجبلية في مقاطعة سولاويزي الوسطى الواقعة على حدود منطقة بوسو التي تعدّ معقلاً للمتطرفين في المحافظة.

وأضاف أن علي كالورا كان يتزعّم جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا"، وهي جماعة مسلّحة كانت أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية، منوهاً بأن قوات الأمن لا تزال تبحث عن الأعضاء الأربعة المتبقين في المجموعة.

وكانت جماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا" أعلنت مسؤوليتها عن عديد من العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها ضباط شرطة وأشخاص من الأقلية المسيحية في البلاد.

ويشار إلى ان قوات الأمن كثّفت في الأشهر الأخيرة من عمليات المراقبة والمداهمة للقبض على أعضاء الجماعة، ولا سيما زعيمها علي كالورا الذي بايع وجماعته تنظيم الدولة في العام 2014.