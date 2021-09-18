الجمارك الهولندية تضبط 4 آلاف كيلوغرام من الكوكايين في مرفأ روتردام

ضبطت الجمارك الهولندية 4 آلاف كيلوغرام من الكوكايين في مرفأ روتردام، في إحدى أكبر عمليات ضبط مخدرات تمّ تنفيذها في البلد، على ما أفاد مكتب المدعي العام.

وكُشف عن هذه المخدرات المهرّبة والمقدّرة قيمتها بحوالى 301 مليون يورو أي ما يعادل 353 مليون دولار ليل الخميس في حاوية موجّهة من سورينام إلى شركة في بولندا.

وتمّ إتلاف الكوكايين البالغة زنتها حوالى 4 آلاف كيلوغرام.

وقال ناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس "هذه ليست أكبر مضبوطات لكنها واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات".

وباتت هولندا مدخلا رئيسيا للمخدرات المهرّبة إلى أوروبا، وخصوصا الكوكايين، عبر مرفأ روتردام، أكبر الموانئ الأوروبية.

ويكون الجزء الأكبر من الكوكايين المهرّبة منتجا في كولومبيا.