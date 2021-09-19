نتائج أولية: فوز الحزب الحاكم في روسيا بالانتخابات البرلمانية

أظهرت نتائج أولية واستطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع يوم الأحد أن حزب روسيا المتحدة الحاكم، الذي يدعم الرئيس فلاديمير بوتين، في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية التي استمرت ثلاثة أيام.

ومع فرز تسعة بالمئة فقط من الأصوات على مستوى البلاد، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن حزب روسيا المتحدة اقتنص 38.57 بالمئة من الأصوات.

كما توقع استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أجرته مؤسسة إنسومار ونشرته وكالة الإعلام الروسية فوز الحزب الحاكم بما يزيد قليلا على 45 بالمئة من الأصوات.

وفاز الحزب بما يزيد قليلا عن 54 في المئة من الأصوات في 2016، وهي المرة الأخيرة التي أُجريت فيها انتخابات برلمانية. وقد واجه منذ ذلك الحين انخفاضا في شعبيته بسبب الشعور بالضيق على مدار سنوات من تدهور مستويات المعيشة.

وأظهرت النتائج الأولية أن الحزب الشيوعي احتل المركز الثاني بنسبة 25.17 في المئة من الأصوات، يليه الحزب الديمقراطي الحر القومي بنسبة 9.6 في المئة.