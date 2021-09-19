شاهد: نقلُ 8 مرضى بولينيزيين فرنسيين جواً من تاهيتي إلى باريس

أقعلت طائرة من تاهيتي، أكبر جزر إقليم بولينيزيا الفرنسية، حاملة على متنها ثمانية مصابين بـ"كوفيد-19" لنقلهم إلى وحدة العناية المركّزة في مشافي البر الرئيسي لفرنسا.

البولينيزيين الفرنسيين الذين تمّ نقلهم يوم أمس السبت، كانت تدهورت حالتهم الصحية، وأوصت السلطات الصحية في الجزيرة بضرورة نقلهم إلى مشافي باريس.