شاهد: مسيرة دعم في غزة للأسرى الستة بعدما أعادت إسرائيل اعتقالهم

خرج مئات الفلسطينيين بمدينة غزة، اليوم الأحد، في مسيرة دعم للأسرى الستّة الذين أعادت القوات الإسرائيلية اعتقالهم بعد فرارهم من سجن "جلبوع" شديد الحراسة في السادس من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وردد المشاركون في المسيرة هتافاتٍ أشادت بعملية فرار الأسرى من السجن، وأكدت وقوف الشعب الفلسطيني وفصائله إلى جانب قضية الأسرى حتى يتم الإفراج عنهم جميعاً من السجون الإسرائيلية.

واعتبر المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن إعادة "اعتقال الأسرى الستّة، لا يقلل من حجم البطولة التي قاموا بها والإنجاز الكبير الذي قدّموه"، وقال: لقد "أرسلوا رسالة للعالم أجمع مفادها أن هناك مناضلين من أجل الحرية في سجون الاحتلال ويعانون من الظلم والقهر"، حسب وصفه.

وأضاف المتحدث باسم حماس قائلاً: "نؤكد، كما أكدت كتائب القسّام أن هؤلاء الأبطال الستة سيكونون على قائمة أي صفقة تبادل (أسرى) مقبلة، وإن موضوع الأسرى سيبقى دائماً في سلم أولويات المقاومة وحركة حماس" على حد تعبيره.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم إعادة اعتقال آخرين أسيرين فلسطينيين من الأسرى الستّة الذين فرّوا من سجن "جلبوع" وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات، وقبل أيام أعيد الاعتقال الأربعة الأخرين، وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.