شاهد: "هيومان بنبول" محاكاةٌ إبداعية للعبة "فليبرز"

كثيرٌ من الناس استهوتهم لعبة الـ"فليبرز" أو على أقل تقدير لفتت انتباههم، وهذه اللعبة عبارة عن صندوق مغطى بالزجاج بطول متر تقريباً وعرض نحو 60 سم، وتسقط فيه كرة معدنية وسط مجموعة من العواميد والدبابيس والحواجز المتحركة، ويحاول اللاعب تسجيل نقاط عن طريق محاولة التحكم بمسار الكرة المعدنية داخل الصندوق.

الرياضي الشهير بافيل بيتكونز، والملقب بالـ"باشا"، اخترع لعبة تحاكي لعبة الفليبرز، اسماها "هيومان بنبول"، وبدلاً من الكرة المعدنية يقوم باشا نفسه في هذه اللعبة بالقفز والعدو بين الحواجز والأعمدة.

ويبلغ طول "صندوق" اللعبة الجديدة 23 متراً، وضلعه العلوي يرتفع عن الأرض 16 متراً، والصندوق مائل بدرجة 45 درجة ليتمكن العدّاء باشا من تحقيق قفزات وتسجيل نقاط في لعبة لم يكن أحد يفكر بأنه ستصبح في يومٍ من الأيام حلبة لرياضة العدو والقفز والتسلّق.