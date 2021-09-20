بالدراسة والتطبيق.. حاسة الشم لدى الكلاب سلاح فعال للكشف عن كوفيد في دبي

قال المشرف على برنامج لتدريب الكلاب على كشف مرض كوفيد-19 لرويترز إن شرطة دبي أنشأت وحدة خاصة تضم 38 من الكلاب المدربة التي يمكنها كشف المرض من عينات العرق البشري بدقة نسبتها 92 في المئة.

دربت شرطة دبي الفوج الذي يضم كلابا من فصائل جيرمان شيبرد ولابرادور وكوكر وبوردر كولي، على اكتشاف كوفيد-19 بطريق الشم باستخدام عينات من عرق المرضي الذين تأكدت إصابتهم، بعد جمعها باستخدام مسحة من الإبط لبضع دقائق.

وقال الملازم أول ناصر الفلاسي من شرطة دبي المشرف على البرنامج في مركز التدريب كيه-9 بمنطقة العوير في دبي "هذه العينة نضعها تحت إبط المريض لمدة دقيقة إلى خمس دقائق كحد أقصى ..هذه العينة صغيرة جدا وتحمل عرق المريض ورائحته، ثم نعرضها على الكلب وندرب الكلب عليها، وإذا أعطانا إشارة على هذه المادة نعطيه مكافأة".

وفي قاعة التدريب الكبيرة بالمركز، يمشي رجال شرطة مع الكلاب أمام صف من الصناديق المعدنية، يحتوي واحد منها فقط على عينة إيجابية. تشتم الكلاب العينات وتربض في غضون ثوان أمام إحداها في إشارة إلى أنها اكتشفت شيئا ما.

تقوم المدربة في الشرطة فاطمة الجسمي التي تعمل في فريق الكشف عن كوفيد-19 بدور المرشدة لكلب من نوع كولي بوردر باللونين الأبيض والأسود خلال التدريبات التي نجح فيها في كل الاختبارات.

وقالت "ضمن فريق الكشف عن كوفيد-١٩ بواسطة الكلب، التدريب كان نوعا من التحدي وهو أن أتعلم مهارة جديدة على مستوى العالم وأدرب كلبي عليها".

كانت المطارات في دولة الإمارات من أوائل المطارات في العالم التي تجرب الكشف عن فيروس كوفيد-19 عن طريق الكلاب في 2020. وتوقف استخدام الكلاب في مطارات الإمارات لكنها جاهزة لنشرها حين يستدعي الأمر.

وخلصت الدراسة الخاصة بقدرة الكلاب على اكتشاف مرض كوفيد-19، والتي أجرتها كليات التقنية العليا في الإمارات والهيئة الاتحادية للجمارك في أبو ظبي ونشرتها في حزيران/ يونيو مجلة كوميونيكيشنز بيولوجي وهي من إصدارات مجلة نيتشر العلمية البريطانية، إلى أن الكلاب المدربة حققت نجاحا بلغ 98.2 بالمئة في اكتشاف الإصابات.

واعتمدت الدراسة على أخذ عينات العرق وإجراء اختبارات تفاعل البوليميرات المتسلسل (بي.سي.آر) من 3290 شخصا ومقارنة النتائج لتحديد قدرات الكلاب على كشف المرض.

تقوم بضعة بلدان أخرى بينها فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا بتدريب الكلاب وإجراء التجارب لاستكشاف قدرتها على التعرف على المصابين.

وجاء معدل الكشف البالغ 92 في المئة الذي أشار إليه الفلاسي من دراسة أجرتها وزارة الداخلية الإماراتية في النصف الأول من عام 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتجري دول أخرى عديدة، بينها فنلندا والولايات المتحدة وفرنسا، تدريباتها الخاصة للكلاب وتجارب على اكتشاف الكلاب لكوفيد-19.

وقال الفلاسي إن الكلاب تنفذ حاليا ما بين 30 و40 اختبارا يوميا. وكان الكلب (بولت) من نوع المالينو البلجيكي أول كلب قام بتدريبه للكشف عن كوفيد-19.

وقال الفلاسي "هذا كلبي بولت من أول الكلاب دربناهم على كوفيد-١٩...أنا بلشت تدريبه والحمد الله هلا من الكلاب التي تطلع مهام تقريبا ممكن سوى أكثر من ألف فحص كوفيد-١٩".

وقال مدير إدارة التفتيش الأمني في شرطة دبي صلاح خليفة المزروعي إن الإمارة تسلمت طلبات من أنحاء العالم لتبادل الخبرات والمعارف حول طريقة تدريب الكلاب.

وعلاوة على ذلك تمتلك شرطة دبي كلابا مدربة على كشف المخدرات والمتفجرات، وهي مهارات مطلوبة في وقت تستعد فيه الإمارة لافتتاح معرض إكسبو دبي 2020 في أكتوبر تشرين الأول المقبل.