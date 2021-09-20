خمسة قتلى في ألماتي في كازاخستان في تبادل إطلاق نار مع الشرطة

قُتل خمسة أشخاص بينهم شرطيان، الاثنين، في ألماتي أكبر مدن كازاخستان، في عملية إطلاق نار شملت رجلاً وعناصر شرطة ومأموري محكمة، حسب ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ونقلت الوكالات عن الشرطة أن إطلاق النار بدأ حين حضر مأمورو المحكمة لإنفاذ إشعار طرد.

وقالت إن "أحد سكان المنزل (...) فتح النار على المأمورين وضباط الشرطة وموظفي إدارة حالات الطوارئ".

وأكدت الشرطة أن خمسة أشخاص بينهم شرطيان قُتلوا وتمّ توقيف مطلق النار.

وأوضحت أن "الوضع تحت السيطرة، بدأت إجراءات جنائية وتجري تحقيقات".

وأفاد موقع "راتيل" الإخباري الكازاخستاني أن مطلق النار كان منخرطاً في نزاع قانوني مع المالك الجديد للعقار موضع الخلاف، وأصدر القضاء أمرا بطرده.

ومثل هذه الحوادث نادرة نسبياً في كازاخستان، الدولة الواقعة في وسط آسيا التي يصل تعداد سكانها إلى 18,7 مليون نسمة.