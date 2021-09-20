"نتفليكس" تهيمن على الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي"

نالت "نتفليكس" تكريما طال انتظاره في الدورة الثالثة والسبعين من جوائز "إيمي" للتلفزيون الأمريكي التي أقيمت مساء الأحد في لوس أنجلس، حاصدة جائزة "أفضل مسلسل درامي" مع "ّذي كراون" وغلّة وافرة من المكافآت في هذه الفئة من الأعمال.

كما حصل "ذي كوينز غامبيت" التي تولّت إنتاجه على جائزة أفضل مسلسل قصير. وحصدت منصّة البثّ التدفقي في المجموع 11 جائزة.

أما في مجال الأعمال الكوميدية، فقد كانت حصّة الأسد من نصيب "تيد لاسو" (آبل تي في+) الذي نال سبع جوائز "إيمي" في المجموع، من بينها أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل وأفضل ممثل وممثلة في دور ثانوي.

كما فاز كل من المسلسلات التالية بجوائز المسابقة:

أفضل مسلسل درامي: "ذي كراون" (نتفليكس)

أفضل مسلسل كوميدي: "تيد لاسو" (آبل تي في+)

أفضل مسلسل قصير: "ذي كوينز غامبيت" (نتفليكس)

أفضل ممثل في مسلسل درامي: جوش أوكونور في "ذي كراون"

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: أوليفيا كولمان في "ذي كراون"

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيسون سوديكيس في "تيد لاسو"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت في "هاكس"

أفضل ممثل في مسلسل قصير: إيوان ماكغريغور في "هالستون"

أفضل ممثلة في مسلسل قصير: كايت وينسليت في "مير أوف إيستاون"

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل درامي: توبياس مينزيز في "ذي كراون"

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل درامي: جيليان أندرسون في "ذي كراون"

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل كوميدي: بريت غولدستين في "تيد لاسو"

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل كوميدي: هانا وادينغام في "تيد لاسو"

أفضل ممثل في دور ثانوي في مسلسل قصير: إيفن بيترز في "مير أوف إيستاون"

أفضل ممثلة في دور ثانوي في مسلسل قصير:

جوليان نيكولسون في "مير أوف إيستاون"

أفضل فيلم تلفزيوني: "دولي بارتنز كريسميس أون ذي سكوير" (نتفليكس)

الأعمال الحائزة أكبر عدد من الجوائز:

"ذي كراون" (نتفليكس) - 11

"ّذي كوينز غامبيت" (نتفليكس) - 11

"ساتورداي نايت لايف" (ان بي سي) - 8

"تيد لاسو" (آبل تي في+) - 7

"ذي ماندالوريان" (ديزني+) - 7