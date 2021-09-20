هولندا تكشف عن أول نصب تذكاري وطني تكريما لضحايا الهولوكوست

كشف الملك ويليم ألكسندر في أمستردام يوم الأحد عن نصب تذكاري يضم 102163 من ضحايا الهولوكوست الهولنديين، وهو أول نصب تذكاري وطني يتم بناؤه في هولندا.

يقع النصب التذكاري، الذي صممه دانيال ليبسكيند، 75 عامًا، والذي فقد أقاربه في الهولوكوست، في وسط العاصمة الهولندية، وهو عبارة عن متاهة من الجدران الحجرية التي تكشف عند رؤيتها من الأعلى، عن حروف عبرية تقرأ "تخليدًا للذكرى".

كل حجر يحمل اسم يهودي تم ترحيله من هولندا ومات في معسكرات الاعتقال النازية خلال الحرب العالمية الثانية. إنه أول نصب تذكاري لإحياء ذكرى جميع الضحايا من جميع أنحاء هولندا في مكان واحد.

وقالت هيتي دي رودي، وهي يهودية توفي والداها وأخوها وأختها جميعًا في المعسكرات: "إنه يعطي شعورًا بأنهم موجودون بالفعل". ونجت دي رودي، التي حضرت حفل إزاحة الستار، واختبأت مع عائلة في شمال هولندا.

تم ترحيل معظم السكان اليهود في هولندا أثناء الاحتلال الألماني.

وقال رئيس الوزراء مارك روته "إنها صفحة سوداء في تاريخ بلادنا"، "إنه يجبرنا على التساؤل عما إذا كان ينبغي منع ذلك خاصة مع ازدياد معاداة السامية في الآونة الأخيرة".

قال ليبسكيند، الذي أشرف أيضًا على الخطة الرئيسية لنصب جراوند زيرو التذكاري في نيويورك، إنه كان من المذهل رؤية تصميمه في العاصمة الهولندية، وأضاف: "إنه تحذير لنا جميعًا بما يمكن أن يحدث في ما يسمى بالمجتمعات المتحضرة".

واجه بناء النصب التذكاري تأخيرا لعدة سنوات، وسط خلافات حول المكان الذي يجب بناؤه والتكلفة والتصميم. تم تمويل النصب التذكاري الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو (17.5 مليون دولار) من تبرعات خاصة ومن أمستردام وبلديات أخرى.