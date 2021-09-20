شاهد: في ذكرى تأسيسه.. الفريق البهلواني لسلاح الجو الإيطالي ينفذ عرضا جويا شيقا

الفريق البهلواني الوطني لسلاح الجو الإيطالي، نفذ يوم السبت عرضاً جوياً مذهلاً في سماء ريفلولتو بمقاطعة أوديني شمال شرق البلاد، احتفالا ً بالذكرى الستين لتأسيس الفريق.
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ووزير الدفاع لورينزو جويريني إضافة إلى النائب في مجلس الشيوخ إليزابيتا ألبيرتو كاسيلاتي، كانوا في مقدمة الذين تابعوا العرض الشيّق عن كثّب.
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