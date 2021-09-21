بعد انتخابات روسيا التشريعية.. نافالني يحث أنصاره على عدم الاستسلام

دعا المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء أنصاره إلى عدم الاستسلام بعد فوز حزب الكرملين في الانتخابات التشريعية، معتبراً أن الاستحقاق "سُرق" بسبب ما قال إنه عمليات تزوير على نطاق واسع.

ونال حزب روسيا الموحدة الحاكم 49,85% من الأصوات في الانتخابات التشريعية، وحصل بذلك على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس النواب، الدوما، وهو عدد كاف من أجل القيام بمراجعة للدستور.

وضع أنصار نافالني الذين أقصيوا من الاقتراع بسبب تصنيف حركتهم على أنها "متطرفة" من قبل القضاء الروسي، استراتيجية لتشجيع الروس على منح صوتهم للمرشحين الأفضل لمقارعة مرشحي السلطة.

وتكمن هذه الاستراتيجية في "التصويت الذكي" الذي كان سيحقق، بحسب المعارضة، نجاحاً كبيراً خصوصا في موسكو، لكن عمليات تزوير هائلة أحبطتها.

كتب نافالني، المسجون في قضية احتيال يعتبر أنها سياسية، في منشور على إنستغرام "تمت سرقة نتيجتنا بغباء، وأعيد تشكيلها بأكثر الطرق بدائية"، وأضاف "أن المعركة، من أجل هذا البلد ليست سباقا للجري السريع. إنها ماراثون طويل وشاق"، واعتبر أن "الدرس الرئيسي" لهذه الانتخابات التشريعية هو أن أنصار السلطة لم يعودوا يشكلون الأغلبية في البلاد وأنه لا يمكن الحفاظ عليها إلا بالاحتيال".

اعتبرت المعارضة أنه تم تزوير نتائج التصويت الإلكتروني ما أتاح عكس الاتجاه المناهض لحزب روسيا الموحدة والذي ظهر عند فرز التصويت على الورق.

كما ندد معارضو الكرملين ومنظمة غولوس غير الحكومية بما اعتبروا أنه "احتيال هائل مع حشو صناديق وتزوير التصويت الالكتروني واستبعاد مراقبين عن فرز الاصوات"

ونفت لجنة الانتخابات هذه الاتهامات مشيرة إلى أن الاقتراع كان "شفافا".