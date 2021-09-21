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الولايات المتحدة الأمريكية

إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 21 سبتمبر 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 21 سبتمبر 2021   -   حقوق النشر  EDUARDO MUNOZ / POOL / AFP
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستصادق الشهر المقبل على اتفاق باريس للمناخ.

وقال الرئيس التركي "سنعرض اتفاق باريس للمناخ على البرلمان للمصادقة عليه الشهر المقبل"، علما بأن الاتفاق المبرم في العام 2015 يرمي إلى حصر احترار المناخ في العالم بدرجتين مئويتين، أو بدرجة مئوية ونصف درجة مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.

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